144 قتيلا جراء الفيضانات بالهند وإجلاء مئات آلاف السكان

أعلنت السلطات الهندية، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية أوقعت في جنوب وغرب الهند 144 قتيلا على الأقل، في حين تم إجلاء مئات آلاف السكان.

وأوقعت الفيضانات أكبر نسبة من الأضرار في ولاية كيرالا السياحية الواقعة في جنوب البلاد حيث قتل 67 شخصا.

وقال مسئول في شرطة كيرالا لوكالة فرانس برس: "تم نقل 165 ألف شخص على الأقل إلى أكثر من 1318 مخيما توزعت في أقاليم الولاية الـ14".

وأوضح المسئول أن الأحوال الجوية السيئة وتعرض البنى التحتية لأضرار كبيرة، عرقلت كثيرا عمليات الإنقاذ.

وساهم جنود من سلاحي البحرية والجو في عمليات الإنقاذ في جميع المناطق المتضررة.

وفي ولاية كارنتاكا المجاورة سجل سقوط 34 قتيلا.

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وأوضح مسئول في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس أن "14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين"، مضيفا "لقد قدمنا المساعدة لنحو 480 ألف شخص وأقمنا نحو 1100 مخيم لجأ إليها أكثر من 300 ألف شخص".

كما نقل أيضا هذا المسئول أن 136 طريقا انقطعت أو تعرضت للأضرار نتيجة الفيضانات.

ونقلت وسائل الإعلام أن 27 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية ماهاراشترا حيث غمرت مياه الفيضانات العديد من مدن هذه الولاية.

وفي ولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الحكومة نارندرا مودي في غرب الهند، سجل سقوط 16 قتيلا على الأقل.

وتساهم الأمطار الموسمية بشكل أساسي في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه توقع سنويا ضحايا.