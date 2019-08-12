اليميني أليخاندرو ياماتي يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في غواتيمالا

أعلن المرشّح اليميني أليخاندرو ياماتي فوزه ب​الانتخابات الرئاسية​ في ​غواتيمالا​ في دورتها الثانية، وذلك بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية حصوله على أكثر من 59 في المئة من الأصوات.

ووفقاً للمحكمة الانتخابية، فإنّ ياماتي حصل بعد فرز حوالى 90% من بطاقات الاقتراع على 59,33% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على منافسته الاشتراكية الديموقراطية ساندرا توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في حزيران.

وتميّزت ​الدورة​ الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت حوالي 50%، وفقاً للنتائج الأولية.

ودعي 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لخلافة جيمي موراليس في كانون الثاني 2020.