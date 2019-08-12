اليميني أليخاندرو ياماتي يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في غواتيمالا

أعلن المرشّح اليميني أليخاندرو ياماتي فوزه بالانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في دورتها الثانية، وذلك بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية حصوله على أكثر من 59 في المئة من الأصوات.
ووفقاً للمحكمة الانتخابية، فإنّ ياماتي حصل بعد فرز حوالى 90% من بطاقات الاقتراع على 59,33% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على منافسته الاشتراكية الديموقراطية ساندرا توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في حزيران.
وتميّزت الدورة الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت حوالي 50%، وفقاً للنتائج الأولية.
ودعي 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لخلافة جيمي موراليس في كانون الثاني 2020.
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