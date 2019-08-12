4 أهداف لقانون المجلس القومى لذوى الإعاقة.. أبرزها حماية حقوقهم وحفظ كرامتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لقانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يُنشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله العديد من الأهداف، أبرزها: 1- تعزيز وتنمية وحماية حقوق ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا. 2- العمل على ترسيخ حقوقهم فى المجتمع. Advertisements 3- نشر الوعى بحقوق ذوى الإعاقة. 4- الإسهام فى ضمان ممارستهم لكل حقوقهم. وذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه.

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