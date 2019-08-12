شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع انحاء الأرض بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن) هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم, المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك. وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على تويتر أن يجلب العيد للمسلمين «الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم».



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