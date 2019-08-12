شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يسقط «مسيّرة» باتجاه المملكة.. والحوثيون يستخدمون «أعيان عمران» لإطلاق «الباليستية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الأحد)، طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه المملكة.

وبحسب المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، فإن قوات التحالف أسقطت الطائرة، منوها إلى أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وفي سياق متصل، أشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس الأول صاروخين باليستيين من محافظة (عمران/‏‏مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/‏‏مديرية حيران)، مؤكدا استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.