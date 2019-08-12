شكرا لقرائتكم خبر عن بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية الأخيرة اختبار لـ «سلاح جديد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (سيول)

أعلنت بيونغ يانغ أمس (الأحد) أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على التجربة الصاروخية التي أجرتها بلاده أمس الأول والتي كانت اختباراً لـ«سلاح جديد» لم تحدّد ماهيته.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم «اعتلى مركز المراقبة وأصدر توجيهاته» بشأن التجربة الصاروخية، مشيرةً إلى أنّه «أعرب عن ارتياحه الكبير» لنتيجة الاختبار التي قالت سيول إنه كان عبارة عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر.

وكانت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أعلنت أنّ كوريا الشمالية أطلقت فجر السبت مقذوفين من موقع قريب من مدينة هامهونغ في شمال شرق البلاد وقد قطعا مسافة 400 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مرجّحة أن يكونا صاروخين بالستيين قصيري المدى.

وهذه خامس تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في غضون أسبوعين، إذ أطلق الكوريون الشماليون أخيراً صواريخ قصيرة المدى في ما اعتُبر تحذيراً من المناورات المشتركة الأمريكية - الكورية الجنوبية. وأتى إطلاق الصاروخين غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّه تلقّى «رسالة رائعة» من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أوضح له فيها أنّ العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيول. وكتب ترمب في تغريدة أن كيم اعتذر في رسالة عن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ التي أجري آخرها فجر السبت، وقال إنها أتت احتجاجاً على التدريبات الأمريكية - الكورية الجنوبية.