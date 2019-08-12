الشرق الاوسط: هناك من نقل صورة مغلوطة للراعي وحرضه على شعبة المعلومات

علق مصدر سياسي على اتهامات ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ ضد مديرية ​قوى الأمن الداخلي​ وتحديداً ​شعبة المعلومات​ بالقول: "ربما التبس الأمر على الراعي". وسأل في حديث لـ"الشرق الاوسط" "من أين استقى البطريرك معلوماته عن أقبية للتعذيب تستهدف الناس من دين واحد ومذهب واحد خلال التحقيق معهم بعد فبركة الملفات لهم؟". وشدد على أن "من نقل صورة مغلوطة للراعي وحرَّضه على شعبة المعلومات، إنما تابع منهجاً يستهدف هذه الشعبة التي كشفت أخطر الجرائم؛ ابتداءً من جريمة اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل رفيق الحريري بتمكنها من وضع خريطة لشبكة اتصالات المتهمين بالجريمة، والتي دفع ثمنها المهندس الرائد وسام عيد حياته، مروراً بكشف المتورطين في التجسس لصالح إسرائيل وأشهرهم القيادي في (التيار الوطني الحر) العميد المتقاعد فايز كرم، وليس انتهاءً بميشال سماحة، مستشار الرئيس السوري الذي نقل بسيارته متفجرات للإطاحة بالسلم الأهلي في لبنان. هذا عدا إنجازاتها في كشف شبكات الإرهاب، مما دفع بالمتضررين إلى اغتيال رئيسها وسام الحسن قبل أعوام".

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