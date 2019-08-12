فرعون أمل بإعادة تفعيل عمل الحكومة: لقاء بعبدا مهم جدا ويحتاج إلى تحصين

رأى الوزير السابق ​ميشال فرعون​، أنّ "لقاء المصالحة والمصارحة في ​قصر بعبدا​ كان مهمًّا جدًّا وضروريًّا، نطرًا للأزمة السياسيّة الّتي كبرت"، موضحًا أنّ "من خلال اللقاء الّذي جرى برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، باتت هناك صفحة جديدة يجب تحصينها".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "كان هناك وضع هشّ في مرحلة معيّنة، ويجب أن يُلَملَم بإعادة تفعيل ​الحكومة​، وربما بطاولة حوار حول بعض المسائل المهمّة ك​الاستراتيجية الدفاعية​، ​ترسيم الحدود​ في ​الجنوب​ والأزمة المالية". وركّز على أنّ "لقاء بعبدا بحاجة إلى تحصين من جهة، ونأمل أن تكون هناك إعادة انطلاقة للحكومة واهتمام بهموم المواطنين، واستكمال للنقاش حول المسائل الأساسية الكبيرة الّتي تخلق توتّرًا في البلد".