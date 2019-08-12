الخارجية السعودية تدين اقتحام الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​ لـ"الحياة"عن إدانة السعودية لاقتحام ​الجيش الاسرائيلي​ للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام ​عيد الأضحى​". وعبر المصدر، عن رفض السعودية لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد ​الشعب الفلسطيني​، داعياً ​المجتمع الدولي​ لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً ل​حقوق الفلسطينيين​.

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