"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي بقصف في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الجماعة استهدفت بقصف مدفعي تجمعات عسكرية سعودية قبالة منفذ الطوال البري الحدودي بين اليمن والسعودية"، مضيفة: "القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلية عسكرية".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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