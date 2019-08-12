"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​ سقوط قتلى وجرحى من ​الجيش السعودي​ بقصف في قطاع ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن "الجماعة استهدفت بقصف مدفعي تجمعات عسكرية سعودية قبالة منفذ الطوال البري الحدودي بين ​اليمن​ والسعودية"، مضيفة: "القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلية عسكرية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ​صنعاء​.

وأدى النزاع في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار ​الأمراض​ المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.