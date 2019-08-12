بريخودكو: موسكو تحتل المرتبة الثانية بعد قطر بامدادات الغاز لأوروبا

أعلن النائب الأول لمدير جهاز ​الحكومة الروسية​ سيرغي بريخودكو ان "​روسيا​ تعد أكبر وأواثق مورد لتوريد "الغاز الأزرق" إلى ​أوروبا​ وتحتل حاليا المرتبة الثانية بعد قطر في توريد ​الغاز الطبيعي​ المسال إلى أوروبا "، مشيرا إلى أن "العام الماضي شحنات أنابيب الغاز الروسية إلى الأسواق الأوروبية وصلت إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 201.9 مليار متر مكعب".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية ووضع السوق من المتوقع أن نقترب من هذا المؤشر في عام 2019".

وكشف بريخودكو أن "روسيا تعد أيضا من بين رواد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى دول ​الاتحاد الأوروبي​، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد قطر".