مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بهجوم مسلح على مقهى في المكسيك

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذته عصابة مسلحة على مقهى ترفيهي للبلياردو في مدينة إيرابواتو ​المكسيك​ية الواقعة بولاية غواناخواتو. وذكر موقع "سين إمبارغو" أن "الهجوم المسلح وقع ليلة الأحد عندما فتح قطاع الطرق النار على أشخاص تجمعوا في مكان ترفيهي ما ادى لمقتل ثمانية أشخاص على الفور، وأصيب ثلاثة آخرون".

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