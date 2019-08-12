شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تحذر من تفتيت الحيازات الزراعية: تؤدى لهدر كبير فى الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف تفتت الحيازات الزراعية وآثاره السلبية على القطاع الزراعى، من أبرز الملفات التى ستتناولها اللجنة خلال اجتماعاتها فى دور الانعقاد الأخير، وذلك فى إطار حرصها على مستقبل الزراعة المصرية.

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وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن ظاهرة تفتيت الحيازات تؤدى إلى ضعف مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى، وازدياد اتساع الفجوة الغذائية‏، وتُشكل عقبة أمام تنفيذ المنظومة الزراعية، بالإضافة لوجود هدر كبير فى مساحة الأرض المزروعة، نتيجة كثرة الحدود والفواصل والمصارف والمشايات‏.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن تفتيت الحيازات ينتج عنه أيضا تغير استخدامات الأراضى الزراعية وصعوبة استخدام الوسائل المتطورة، سواء فى الرى أو فى الزراعة‏، ثم صعوبة تسويق المنتجات الزراعية، لافتا إلى أهمية استقلالية التعاونيات، وتدريب العاملين داخل الجمعيات التعاونية بجميع مستوياتهم الإدارية.