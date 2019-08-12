المغرب.. عفو ملكي عن مئات السجناء

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً ملكياً عن 350 سجيناً وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المغرب اليوم الاثنين.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارةالعدل المغربية أن العفو الملكي شمل "مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 350 شخصا ".
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن "لمستفيدين من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، عددهم 315 سجينا "، فيما شمل العفو "موجودين في حالة سراح وعددهم 35 شخصا".
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