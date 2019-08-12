144 قتيلًا في فيضانات الهند وإجلاء مئات آلاف السكان

أعلنت السلطات الهندية، أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية أوقعت في جنوب وغرب الهند 144 قتيلا على الأقل، في حين تم إجلاء مئات آلاف السكان.
وأوقعت الفيضانات أكبر نسبة من الأضرار في ولاية كيرالا السياحية الواقعة في جنوب البلاد حيث قتل 67 شخصا.
وقال مسؤول في شرطة كيرالا لوكالة فرانس برس "تم نقل 165 ألف شخص على الأقل الى أكثر من 1318 مخيما توزعت في أقاليم الولايةال14".
وأوضح المسؤول أن الأحوال الجوية السيئة وتعرض البنى التحتية لأضرار كبيرة، عرقلا كثيرا عمليات الإنقاذ.
وساهم جنود من سلاحي البحرية والجو في عمليات الإنقاذ في جميع المناطق المتضررة.
وفي ولاية كارنتاكا المجاورة سجل سقوط 34 قتيلا.
وأوضح مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس أن "14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين"، مضيفا "لقد قدمناالمساعدة لنحو 480 ألف شخص وأقمنا نحو 1100 مخيم لجأ اليها أكثر من 300 ألف شخص".
كما نقل أيضا هذا المسؤول أن 136 طريقا انقطعت أو تعرضت للأضرار نتيجة الفيضانات.
ونقلت وسائل الإعلام أن 27 شخصا على الأقل قتلوا في ولاية ماهاراشترا حيث غمرت مياه الفيضانات العديد من مدن هذه الولاية.
وفي ولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الحكومة نارندرا مودي في غرب الهند، سجل سقوط 16 قتيلا على الأقل.
وتساهم الأمطار الموسمية بشكل أساسي في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه توقع سنويا ضحايا.
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