جونسون يأمر بمراجعة عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين والتأكد من قضاء مرتكبي الجرائم العنيفة عقوبات تعكس بشاعة جرائمهم.

وتجسد دعوة جونسون، الذي كان قد وعد بتوفير 10 آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بـ20 ألف شرطي آخرين، تركيزه على الجريمة والمسائل الداخلية الأخرى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أثار تكهنات بأن جونسون يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات.

وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي، مضيفا: "رأينا جميعا نماذج للإفراج مبكرا جدا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم.. هذا سينتهي الآن.. نريد ضبطهم وحبسهم ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم بشكل ملائم".

وسيستضيف جونسون كبار ضباط الجيش وزعماء من أجهزة المراقبة القضائية والشرطة، الإثنين، لمناقشة خطته.

وكان جونسون قد أعلن في وقت سابق يوم الأحد إضافة 10 آلاف مكان جديد بالسجون بتكلفة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) وقال إنه سيتم منح الشرطة قدرا أكبر من السلطات لإيقاف وتفتيش الناس.