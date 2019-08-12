شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 4 أكاذيب نشرتها جماعة الإخوان منذ نشأتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت جماعة الإخوان منذ نشأتها فى عام 1928 إلى الأكاذيب ضد كل خصومها، ومحاولة إقناع أنصارها بتصديق هذه الأكاذيب التى يخترعونها للتحريض ضد مصر، ويستعرض الخليج 365 أبرز تلك الأكاذيب.

1- ادعاء عدم وجود علاقة بين التنظيم الخاص خلال إدارة عبد الرحمن السندى بالجماعات اليهودية بمصر، خلال فترة الأربعينيات والمشاركة معهم فى حرق محلات.

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2- ادعاء الإخوان تلفيق الاتهامات لسيد قطب لإعدامه وأنه لم يشكل تنظيما خاصا.

3- ادعاء عدم تورط الإخوان فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى حادث المنشية، واعتبارها تمثيلية للتخلص من الجماعة.

4- محاولة تبرئة حسن البنا من تورط الإخوان فى قتل النقراشى بمقولة "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".