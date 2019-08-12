شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 4 أكاذيب نشرتها جماعة الإخوان منذ نشأتها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت جماعة الإخوان منذ نشأتها فى عام 1928 إلى الأكاذيب ضد كل خصومها، ومحاولة إقناع أنصارها بتصديق هذه الأكاذيب التى يخترعونها للتحريض ضد مصر، ويستعرض الخليج 365 أبرز تلك الأكاذيب.
1- ادعاء عدم وجود علاقة بين التنظيم الخاص خلال إدارة عبد الرحمن السندى بالجماعات اليهودية بمصر، خلال فترة الأربعينيات والمشاركة معهم فى حرق محلات.
2- ادعاء الإخوان تلفيق الاتهامات لسيد قطب لإعدامه وأنه لم يشكل تنظيما خاصا.
3- ادعاء عدم تورط الإخوان فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى حادث المنشية، واعتبارها تمثيلية للتخلص من الجماعة.
4- محاولة تبرئة حسن البنا من تورط الإخوان فى قتل النقراشى بمقولة "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".
كانت هذه تفاصيل خبر أشهر 4 أكاذيب نشرتها جماعة الإخوان منذ نشأتها.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.