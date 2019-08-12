سابقة.. انفصاليون يرفعون شعار “البوليساريو” في جبل عرفة والبوعمري: سلوك يسائل السلطات السعودية التي تمنع الرموز السياسية في الحج

في سابقة هي الأولى من نوعها، رفع انفصاليون شعار “البوليساريو”، أمس السبت، في جبل عرفة، بالمملكة العربية السعودية، خلال أدائهم لشعائر الحج.

ونقل موقع “المستقبل الصحراوي” الانفصالي، صورا لنساء يرفعن شعار “البوليساريو”، مشيرا إلى أن الصور التقطت، أمس من جبل عرفة.

وفي ذات السياق، قال نوفل البوعمري، الخبير في قضية الصحراء، في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الأحد، إن ما حدث يعتبر سابقة خاصة بالنسبة للحجاج القادمين من مخيمات تندوف، إذ لم تسجل سابقة في هكذا حدث خاصة، وأن السعودية تعلن كل سنة عن تشددها إزاء أي مظاهر نحو استغلال هذه المناسك وتسييسها.

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ويرى البوعمري أن استغلال عناصر موالية للجبهة الانفصالية لهذا الحدث من أجل تمرير رسائل سياسية من خلال حدث ديني مقدس، يوم عرفة، يسائل من جهة أخرى السلطات السعودية التي كان عليها أن تقف بحزم ضد أي استغلال سياسوي لحدث ديني خاصة، وهي تتشدد ضد أي مظاهر غير شعائرية تعبر عن مواقف سياسية، ويجعلها مطالبة بأن تقف ضد أي مظهر من مظاهر تسييس الطقوس الدينية الإسلامية.

يشار إلى أنه خلال شهر يوليوز الماضي، جدد مجلس الوزراء السعودي دعوته للحجاج للابتعاد عن كل الرموز السياسية والمذهبية، مضيفا “لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة”.