حميد المهداوي لم يستفد من العفو الملكي

خلافا للأخبار التي تروج عن إستفادة الصحفي حميد المهداوي، المحكموم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى؛ نفت بشرى الخونشافي، زوجته، بأن يكون المهداوي استفاد من العفو الملكي.
وقالت بشرى الخونشافي، زوجة حميد المهداوي، في حديثها مع “اليوم 24″، اليوم الأحد، إنها “لم تتوصل بأي أخبار بشأن استفادة المهداوي من العفو الملكي”.
ويشار إلى أن الملك محمد السادس أصدر، اليوم الأحد، عفوه عن 350 شخصا، منهم المعتقلين (315 نزيلا) ومنهم الموجودين في حالة سراح (35 شخصا) المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.
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