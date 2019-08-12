التحالف: "الفريق المشترك" سينظر احتمالية وجود حادث عرضي بحجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات في محافظة حجة اليمنية إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق 11 أغسطس/آب.

وأضاف -حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر مليشيا الحوثي المقاتلة) بمحافظة حجة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.