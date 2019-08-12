الجيش الليبي يلقى القبض على 27 مرتزقًا في مدينة مرزق جنوب البلاد

أعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، أن الوحدات العسكرية، التى وصلت إلى مدينة مرزق، الأحد، ألقت القبض عدد من عناصر المجموعات المسلحة التى هاجمت المدينة خلال الأيام الماضية.

وقالت شعبة الإعلام الحربى فى بيان صحفى لها إن الوحدات العسكرية التى دخلت مرزق، تقوم بالتأمين الكامل للمدينة وتلقى القبض على 27 عنصرا تابعا للمجموعات المسلحة وعدد من المرتزقة.

كان مصدر عسكرى ليبى قد أعلن في وقت سابق أن كتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 128 مشاة، والكتيبة 115 مشاة والكتيبة 116 مشاة، والقوة المساندة من شباب مرزق العائدون من محاور قتال طرابلس، وصلوا إلى مدينة مرزق، وسط ترحيب كبير من أهالى المدينة.