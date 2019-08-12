شكرا لقرائتكم شرطة النرويج: حادث المسجد هجوم إرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة النرويجية، الأحد، أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع، السبت، داخل مسجد قرب أوسلو، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه "محاولة هجوم إرهابي".

وقال المسؤول في شرطة أوسلو، رون سكولد، في مؤتمر صحافي: إن "المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة. كانت لديه مواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".

وبعد ساعات من الاعتداء، عثرت الشرطة على جثة امرأة شابة على صلة قرابة بالمهاجم في منزلهما، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق في جريمة قتل وربطه بعملية إطلاق النار في المسجد.

رسالة "حرب الأعراق"

وكانت الشرطة أعلنت أن شخصاً أصيب في إطلاق نار وقع، السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.

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وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة "بودستيكا" المحلية إن "رجلاً أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".

ونشر المشتبه به على منتدى على الإنترنت رسالة أشار فيها إلى "حرب الأعراق" وأشاد بمنفذ اعتداء مسجدي كرايست تشيرش الإرهابي في نيوزيلندا في آذار/مارس والذي قتل فيه 51 شخصاً.

المهاجم ترك أسلحة بالمسجد

لكن صحة هذه الرسالة وهوية كاتبها لا يمكن تحديدهما بشكل مؤكد.

وذكرت قناة "ان آر كاي" العامة أن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة تركها المهاجم داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن.

ونشرت "العربية.نت" قصة الشخص الذي سيطر على المهاجم، وعمره أكثر من 75 سنة، حيث أسرع إليه فأدركه وتصدى له، وجرده من مسدس وبندقيتين كانت بحوزته، ومنعه من مقتلة كان بإمكانه ارتكابها، وبقي مسيطراً عليه حتى وصل أفراد الشرطة فاعتقلوه ونقلوا الجريح بهليكوبتر للعلاج.