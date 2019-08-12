شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان": تطوير منظومة الرى يهدف لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى، خاصة فى الأراضى القديمة، على مستوى الجمهورية، يعد من أبرز محاور ترشيد استهلاك المياه والسيطرة على الفاقد منها، فى ظل محدودية الموارد.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك خطة لترشيد الاستهلاك، وذلك وفقا لاستراتيجية 2030، وهذا الأمر يتطلب عدد من الإجراءات فى مقدمتها تطوير منظومة الرى، ونشر ثقافة الترشيد، وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية المياه، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية تكون غير شرهة للمياه وفى نفس الوقت تعطى انتاجية أعلى.

وأشار عضو اللجنة إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد، المتوقع خروجه للنور خلال دور الانعقاد المقبل، يعالج هذه المشكلة، لأنه يهدف لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة لتطوير منظومة الرى، وتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، بهدف الحفاظ على المياه.