بالأسماء.. إصابة 9 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، في انقلاب سيارة قبل محطة تحصيل الرسوم بـ30 كيلة على طريق محور الضبعة، ونقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزي 9 مصابين إثر انقلاب على طريق محور الضبعة، في نطاق مدينة العلمين، وهم "أسامة جلال موسى" 31 سنة، و"جنا أسامة جلال" 10 سنوات، و"فاطمة نبيل السيد علي" 29 سنة، و"جودي أسامة جلال" 5 سنوات، و"موسى أسامة جلال" عامان، و"محمود نبيل السيد علي" 21 سنة، و"تقى نبيل السيد علي" 20 سنة، و"محمد أسامة جلال" 7 سنوات، و"مهاب أسامة جلال" 9 سنوات.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.​