التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء باتجاه المملكة.

وأضاف التحالف في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات الحوثي أطلقت مساء السبت صاروخين بالستيين من محافظة عمران سقطا في محافظة حجة اليمنية.

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن كواليس مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الحوثية.

وأعلن التحالف، الأحد، أن خلافات بين قيادات الجماعة الحوثية الإرهابية وراء مقتل شقيق زعيم الميليشيات.

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وأضاف التحالف العربي، أن القيادات الحوثية "الإرهابية" دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات قتل وسحل، لافتًا إلى أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقلهم في حي حدة بصنعاء.

وأوضح أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الميليشيا تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة.

وكانت الميليشيا الموالية لإيران أعلنت في وقت سابق من الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين.

ويعتبر إبراهيم أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.