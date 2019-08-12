المضادات الجوية في حميميم بسوريا تتصدى لأجسام في سماء القاعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ): تصدت المضادات الجوية في قاعدة حميميم الروسية لأجسام في سماء القاعدة. ورجحت القاعدة الروسية في سوريا ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد ، أن تكون تلك الأجسام طائرات مسيرة مصدرها المجموعات الإرهابية ، مبينة أنه لم تقع أضرار مادية في القاعدة أو إصابات بشرية.

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