التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية. وأوضح المالكي، أن جميع محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية. بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات قوات التحالف تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه المملكة. العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات قوات التحالف تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه المملكة. وأوضح المالكي، أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وشدد المالكي على أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، وأن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها. بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مشيرا إلى أن يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.وشدد المالكي على أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، وأن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

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