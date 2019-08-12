بالصور.. 15دقيقة لتجفيف صحن الطواف

قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتجفيف صحن المطاف من مياه الأمطار، أثناء أدائهم طواف الإفاضة وسط حركة انسيابية لجموع الطائفين. الإفاضة وسط حركة انسيابية لجموع الطائفين. وقد أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام الأستاذ نايف الجحدلي أن الإدارة سخرت طاقاتها بـ 200 عامل، و16مكينة غسيل حديثة، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، حيث تم الانتهاء من عملية التجفيف في زمن قصير ودون تعطيل لحركة الطائفين. الجحدلي أن الإدارة سخرت طاقاتها بـ 200 عامل، و16مكينة غسيل حديثة، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، حيث تم الانتهاء من عملية التجفيف في زمن قصير ودون تعطيل لحركة الطائفين.

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