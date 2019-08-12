شاهد.. حجاج بيت الله يرفعون أيديهم تضرعا لله وسط الأمطار

شهد المسجد الحرام هطول أمطار واستغلوها حجاج بيت الله وهم يؤدون طواف الإفاضة برفع أكفّ الضراعة لله، عز وجل، وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان.

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من عناية واهتمام وحرص ورعاية منذ وصولهم إلى أرض وطننا الغالي وحتى مغادرتهم لها مقبولين سالمين غانمين. وتحرّي الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان.وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من عناية واهتمام وحرص ورعاية منذ وصولهم إلى أرض وطننا الغالي وحتى مغادرتهم لها مقبولين سالمين غانمين.

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