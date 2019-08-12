وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين مساء أمس السبت من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) باستخدامها للأعيان المدنية وسقوطها داخل محافظة (حجة).
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الحوثيون يستخدمون أعيان عمران المدنية لإطلاق صواريخ باليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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