اخبار العالم

وزير دفاع سريلانكي سابق يترشح للرئاسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تم اختيار وزير دفاع سريلانكا السابق الذي قاد الحملة العسكرية لهزيمة المتمردين التاميل، ليكون المرشح

الرئاسي عن حزب المعارضة الرئيسي، طبقا لما قاله الحزب، أمس.

وكان جوتابهايا راجاباكسا 70 عاما وهو ضابط عسكري وشقيق الرئيس السابق، ماهيندا راجاباكسا قد شن حملته ليكون المرشح الرئاسي المقبل لسريلانكا عن حزب الشعب السريلانكي في مراسم أقيمت في كولومبو.

وجوتابهايا راجاباكسا كان مسؤولا عن قوات الأمن عندما تمت هزيمة حركة "نمور تحرير تاميل إيلام" التي تقاتل في المنطقتين الشمالية والشرقية من البلاد لإقامة دولة منفصلة في مايو 2009 .


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع سريلانكي سابق يترشح للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا