وزير دفاع سريلانكي سابق يترشح للرئاسة

الرئاسي عن حزب المعارضة الرئيسي، طبقا لما قاله الحزب، أمس.
وكان جوتابهايا راجاباكسا 70 عاما وهو ضابط عسكري وشقيق الرئيس السابق، ماهيندا راجاباكسا قد شن حملته ليكون المرشح الرئاسي المقبل لسريلانكا عن حزب الشعب السريلانكي في مراسم أقيمت في كولومبو.
وجوتابهايا راجاباكسا كان مسؤولا عن قوات الأمن عندما تمت هزيمة حركة "نمور تحرير تاميل إيلام" التي تقاتل في المنطقتين الشمالية والشرقية من البلاد لإقامة دولة منفصلة في مايو 2009 .
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