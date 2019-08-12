القوات الأفغانية تدمر مجمعا لطالبان

أثناء عملية قامت بها في إقليم أوروزجان بوسط البلاد، وقامت بتدميره.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان، أن القوات الخاصة قامت بالعملية في تارين كوت، عاصمة إقليم أوروزجان، مضيفا أن القوات نفذت العملية في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة.
ولم يكشف فيلق العمليات الخاصة مزيدا من المعلومات بشأن العملية، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الخاصة ألحقت خسائر بين المسلحين.
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