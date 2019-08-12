الشرطة النرويجية: إطلاق نار داخل مسجد هجوم إرهابي

أعلنت الشرطة النرويجية، أمس، أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع السبت داخل مسجد قرب أوسلو وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه محاولة هجوم إرهابي.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو رون سكولد في مؤتمر صحافي عن المشتبه بتنفيذه الهجوم وهو نرويجي في العشرينات، إن "المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات يمينية متطرفة"، وتابع المسؤول "كانت لديه مواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".

وأسفر الهجوم على مركز النور الإسلامي في ضاحية باروم السكنية في أوسلو عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، بينما عثرت الشرطة بعد ساعات من الاعتداء على جثة امرأة شابة، على صلة قرابة بالمهاجم، في منزلهما، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق في جريمة قتل وربطه بعملية إطلاق النار في المسجد.

ونشر المشتبه به على منتدى على الإنترنت رسالة أشار فيها إلى "حرب الأعراق" وأشاد بمنفذ اعتداء مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس والذي قتل فيه 51 شخصاً.