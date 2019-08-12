توقيف العشرات في تظاهرة في موسكو

أُوقف عشرات المشاركين في تظاهرة في موسكو ضمّت نحو خمسين ألف شخص، في أحد أكبر التحركات الاحتجاجية في العاصمة الروسية منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في عام 2012. واحتشد المتظاهرون في وسط جادة أندريا ساخاروفا، حيث سمحت السلطات بإقامة التظاهرة وسط انتشار كثيف للشرطة وعناصر مكافحة الشغب، فيما قدّرت منظمة "وايت كاونتر" غير الحكومية عدد المشاركين في التظاهرة بـ49900 شخص، إلا أن شرطة موسكو أعلنت أن التظاهرة جمعت 20 ألفا. وأعلنت شرطة موسكو توقيف أكثر من 130 شخصا، فيما أفادت منظّمة "أو في دي إنفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات بتوقيف 80 آخرين في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.



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