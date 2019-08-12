هونج كونج: اعتقال 16 متظاهراً

اعتقلت شرطة هونج كونج 16 شخصا في ليلة أخرى من الاشتباكات المستمرة بين رجال الشرطة المتظاهرين الذين نظموا احتجاجات وحشية بعد أزمة بشأن مسيرة غير مرخصة في منطقة "نيو تيريتوريز". وانسحب المتظاهرون من مسيرة في منطقة "تاي بو" الشمالية، بعد أن حذرت الشرطة من أنها ستستخدم القوة لتفريق الحشد. وتفرق المتظاهرون وأعادوا تشكيل أنفسهم في مجموعات أصغر في أماكن مختلفة من المدينة، فيما قالت الشرطة إنه تم اعتقال أشخاص بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وحيازة سلاح هجومي، والاعتداء على رجل شرطة ومنع رجل شرطة من تنفيذ مهامه. وقالت الشرطة في بيان "ألقى بعض المتظاهرين الذين أستخدموا العنف، أشياء متنوعة وحجارة على رجال الشرطة"، وأشعل آخرون النار على أشياء متنوعة خارج مركز شرطة "تسيم شا تسوي" وبالقرب من طريق "سوفولك" بمنطقة "كولون تونج"، مظهرين تجاهلا لسلامة الآخرين وأضروا بشكل خطير بخدمات مراكز الشرطة".



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