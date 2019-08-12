متظاهرون في رومانيا يطالبون باستقالة الحكومة

تظاهر آلاف الرومان في بوخارست للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتظاهرة احتجاجية مماثلة فرّقتها قوات الأمن بالقوة مما أسفر عن سقوط مئات الجرحى. والمتظاهرون الذين قدّرت وكالة الأنباء الرسمية عددهم بـ24 ألف شخص، تجمعوا أمام مقر الحكومة رافعين الأعلام الوطنية ومردّدين هتافات مناوئة للحكومة مثل: "لصوص" و"استقيلوا"، بينما قال بوغدان إليسكو، طالب الطب البالغ من العمر 19 عاماً، إنّ "البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ. لا يوجد مستقبل للشباب هنا"، وتابع "نريد حكومة تعمل من أجلنا وليس لمصالحها الخاصة".



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