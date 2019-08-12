التحالف يسبق الإرهابيين ويؤمن عدن

مؤشرات التهدئة والاستجابة لدعوة التحالف
قوات الانتقالي تبدأ الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها
استجابة الانتقالي لدعوة وقف إطلاق النار في عدن حسب المهلة المحددة
ترحيب بدعوة الأشقاء في المملكة للحوار وجاهزيتهم له
ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة التحالف للمجلس الانتقالي إلى الانسحاب
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