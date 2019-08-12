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التحالف يسبق الإرهابيين ويؤمن عدن

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فيما وصل الفرقاء اليمنيون في عدن إلى الرياض أمس لحل خلافاتهم، نجح تحالف إعادة الشرعية باليمن في عدم إعطاء أي فرصة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وللحوثيين في بسط أي نفوذ على العاصمة المؤقتة، ويأتي ذلك كخطوة احترازية للحفاظ على وحدة واستقرار اليمن.

مؤشرات التهدئة والاستجابة لدعوة التحالف

قوات الانتقالي تبدأ الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها

استجابة الانتقالي لدعوة وقف إطلاق النار في عدن حسب المهلة المحددة

ترحيب بدعوة الأشقاء في المملكة للحوار وجاهزيتهم له

ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة التحالف للمجلس الانتقالي إلى الانسحاب


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