الجيش الليبي لـ«الاتحاد»: لا تمديد لهدنة طرابلس اليوم

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

خرقت الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس، أمس، الهدنة الإنسانية التي وافقت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عليها لمدة 48 ساعة، بواسطة بعثة الأمم المتحدة التي تسعى لاغتنام الفرصة لإقرار وقف إطلاق نار شامل. وأكد العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي في المنطقة الغربية لـ«الاتحاد» عدم وجود نية لتمديد الهدنة في طرابلس، مشيراً إلى أن بيان القيادة العامة للقوات المسلحة واضح بحيث تنتهي الهدنة عند الثالثة ظهر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» إن قذائف عشوائية سقطت على أجزاء من أحياء جنوب شرقي طرابلس، كما تعرضت بعض المنازل لإصابات مباشرة في خرق واضح للهدنة. وقال اللواء المبروك الغزوي قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش إن ميليشيات المطلوب دولياً صلاح بادي التابعة لحكومة السراج خرقت الهدنة وأطلقت قذائف هاون ومدفعية من عيارات مختلفة في محورين اثنين جنوب طرابلس. فيما أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، توقف الملاحة الجوية حتى إشعار آخر، عقب تعرض المطار إلى قذائف عشوائية.

جاء ذلك، في وقت وصلت فيه وحدات من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي إلى مدينة مرزق للتصدي للعصابات المسلحة والمرتزقة التشاديين الذين هاجموا المدينة منذ أيام، وهجروا عدداً كبيراً من القبائل العربية في حملة وصفها سياسيون وبرلمانيون ليبيون بـ«التطهير العرقي». وأكد مدير المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب لـ «الاتحاد» هروب مجموعات مسلحة تابعة لجماعة «الإخوان» وبقايا من تنظيم «داعش»، وما يسمى «مجلس شورى بنغازي»، ومرتزقة تشاديين عقب وصول تعزيزات من القوات الليبية إلى المدينة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش أن الوحدات العسكرية ألقت القبض على 27 مرتزقاً خلال تأمينها للمدينة. من جهة ثانية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفاة موظف ثالث من موظفيها، نتيجة للإصابات التي تعرض لها في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي. ودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأشد العبارات التفجير، وشدد على أن هذا الهجوم الجبان الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعداداً لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الاقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً والعمل معاً من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع. وتابع قائلاً «إن هذا الهجوم لن يثنينا ولن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها». ودان مجلس الأمن الدولي في بيان تفجير بنغازي، وطالب الأطراف المتصارعة بالالتزام بالهدنة. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بأشد العبارات، التفجير، داعياً السلطات الليبية إلى ألا تدخر جهداً لتحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة. كما دعا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة إلى طاولة المفاوضات للسعي إلى تحقيق المستقبل السلمي الذي يستحقه شعب ليبيا.

ورحبت الكويت بموافقة الأطراف المتنازعة في ليبيا على الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة خلال أيام عيد الأضحى. ودان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة حادث التفجير الإرهابي في بنغازي، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى. وحث في بيان على تثبيت هذه الهدنة، معتبراً أن تثبيتها يأتي وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول إلى حل مستدام للأزمة في ليبيا. وجدد تأكيد وقوف الجامعة العربية والدول العربية مع الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري، وتجاوز حالة الانسداد السياسي والعودة إلى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولحمة شعبها.