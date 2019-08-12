عدن تستعيد الهدوء في أول أيام عيد الأضحى

بسام عبدالسلام، وكالات (عدن، الرياض)

خيم الهدوء على مدينة عدن أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد ساعات من مطالبة قيادة «تحالف دعم الشرعية» بوقف فوري لإطلاق النار، ودعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من «الانتقالي» وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، والتلويح باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على المؤسسات، ودعوة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى كـ«القاعدة» و«داعش» الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

وشهدت الساحة المركزية في كل من كريتر قرب قصر المعاشيق وخورمكسر إقامة صلاة العيد وسط عودة خدمات الكهرباء والمياه إلى العمل في معظم المناطق المتضررة، وانتشار الهدوء في كافة المديريات خصوصاً المناطق التي شهدت جانباً من الاشتباكات. وخرجت الأسر إلى الشوارع للاحتفال وزيارة ذويهم عقب رفع المظاهر العسكرية. وأعلن مصدر مسؤول في التحالف أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت فعلياً بالانسحاب من بعض المواقع لاسيما المحيطة بقصر المعاشيق، وأضاف أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف قبوله الدعوة للاجتماع في السعودية. كما أكد المتحدث باسم «الانتقالي» نزار هيثم استعداده للحوار، وقال في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: «نحن نجهز وفدنا المشارك في الحوار وننتظر تحديد موعد لذلك، وكل القضايا المتعلقة بالأحداث التي شهدتها عدن، يجب أن تبحث في الحوار».

ورحبت الحكومة اليمنية بدعوة «التحالف» لوقف النار، وبدعوة السعودية جميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل. وأكد الناطق باسم الحكومة راجح بادي التزام الحكومة بدعوة التحالف لوقف إطلاق النار. كما رحب بدعوة السعودية للحكومة وجميع الأطراف لعقد اجتماع عاجل في المملكة. فيما نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن بيان «أن التحالف استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً لأحد المواقع المهمة للحكومة اليمنية». ولم يحدد البيان الموقع المستهدف لكن مسؤولاً محلياً قال لرويترز إن التحالف استهدف قوات في منطقة محيطة بالقصر الرئاسي». وأضاف «ستكون هذه العملية الأولى وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف».

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة على لسان منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن الاشتباكات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية خلفت نحو 40 قتيلاً وأكثر من 260 جريحاً، محذرة من آثار القتال على الأزمة. ودعت السلطات إلى ضمان وصول المؤسسات الإنسانية دون عوائق إلى عدن، مشيرة إلى أن هناك 34 منظمة إنسانية عاملة في عدن وتقدم مساعدات غذائية إلى نحو 1.9 مليون شخص. وقالت «مما يفطر القلب أن تكون الأسر في حداد على فقد أحبائها خلال عيد الأضحى بدلاً من الاحتفال معاً في سلام.. اهتمامنا الأساسي حالياً هو إرسال فرق طبية لإنقاذ المصابين». وأضافت «نحن أيضاً قلقون جداً من تقارير تتحدث عن نفاد إمدادات الغذاء والماء من المدنيين العالقين في منازلهم».

إلى ذلك، جدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير دعوة بلاده القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وشدد أيضاً على موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية. وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»: «ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم. والمملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد».

ودعا سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة الحوار. وأكد أن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير والأطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني، وقال «إن الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخراً والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة». وأضاف أن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير والأطراف التي تقوم بإشعال الفتنة في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني. ويجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع وعلى أي اقتتال أن يتوقف ويتم السماح للعمل الإنساني والإغاثي أن يعود فوراً.