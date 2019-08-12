إصابة 61 فلسطينياً بمواجهات مع الاحتلال في «الأقصى»

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (القدس المحتلة، رام الله)

أصيب أكثر من 60 فلسطينياً بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت التي أطلقتها شرطة الاحتلال داخل حرم المسجد الأقصى أمس. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن «طواقمها تعاملت مع 61 إصابة». واقتحمت شرطة الاحتلال حرم المسجد الأقصى من أجل تفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات المستوطنين له في أول أيام عيد الأضحى، لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا». ودعا خطيب المسجد الأقصى المصلين للبقاء هناك وعدم مغادرته وتركه فريسة للمستوطنين الذين يتجمعون بأعداد كبيرة على الجانب الآخر أمام باب المغاربة بانتظار أي فرصة للاقتحام. وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد أعلن تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك لمدة ساعة، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأغلقت شرطة الاحتلال، أمس، باب المغاربة أمام المستوطنين بعد توافد عشرات آلاف المصلين من القدس وخارجها إلى المسجد الأقصى، وطوقت المصلين خلال وجودهم بالساحات وترديدهم تكبيرات عيد الأضحى.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال في القدس أغلقت محيط باب العمود بالسواتر الحديدية أمام المواطنين الفلسطينيين، بعد تصاعد الدعوات من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في أول أيام العيد. كما شهد حي وادي حلوة ببلدة بالقدس المحتلة احتفالات استفزازية من قبل المستوطنين بمناسبة ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل».

في السياق، دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام قوات شرطة الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، أمس: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل استفزازاً كبيراً لمشاعر المسلمين، ويعمل على تأجيج الأوضاع، وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف».

وأكد ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد، مشدداً على أنه خط أحمر ولا يمكن السكوت على ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال. كما أشار أبوردينة إلى إجرائه اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي، محذراً الحكومة الإسرائيلية من استمرار السماح للمستوطنين بالقيام بهذه الجرائم، ومحذراً من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني والذي سيحرق كل شيء، بحسب تعبيره.

كما ثمنت الرئاسة الفلسطينية الموقف الأردني الشقيق الرافض لانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى.

وفي السياق، استشهد شاب فلسطيني، صباح أمس، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال شرق البلدة. وكانت قوات الاحتلال قد قتلت فجر أمس الأول 4 شبان واحتجزت جثامينهم بعد اشتباك مسلح شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وزعم الإعلام العبري، أن اشتباكاً وقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة وأدى إلى استشهاد فلسطيني، وقال: إن اشتباكات وقعت في شمال قطاع غزة مع جيش الاحتلال، منوهةً إلى أن الجيش هاجم شمال القطاع بالقرب من بيت حانون. وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مراصد ومواقع فلسطينية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بينما سمع دوي انفجارات ضخمة في البلدة.

الأردن يطالب إسرائيل بوقف الانتهاكات

دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والتي كان آخرها أمس اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف. وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة عن رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضح القضاة أن الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية للسلطات الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين ووقف الانتهاكات المتواصلة للمسجد الأقصى. وحمّل الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل وما نجم عنها من العنف والتوتر الشديد، وأوضح أن مثل هذه الممارسات المرفوضة والمدانة تعمل على تجذير بيئة اليأس والإحباط. وطالب القضاة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، داعياً المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.