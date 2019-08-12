كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: تصفية شقيق زعيم الحوثيين "صراع أجنحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التحالف العربي أن شقيق زعيم الميليشيات الحوثية إبراهيم الحوثي، تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد، أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل الحوثيين في حي "حدة" بالعاصمة صنعاء.

وأضاف البيان أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل".