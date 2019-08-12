كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وتابع المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها النجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها، وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.