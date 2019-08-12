كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء فياضانات في كراتشي الباكستانية، اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة "رويترز" أدت الأمطار والتي صاحبتها عواصف رعدية، في حدوث فيضانات غمرت المناطق المنخفضة في المدينة والعديد من المنازل.

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وفصلت السلطات التيار الكهربائي عن المناطق التي غمرتها المياه بعد ورود تقارير عن تكون مياه حول مرافق خاصة بالكهرباء. وطُلب من السكان الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والبقاء في منازلهم أثناء هطول المطر.

وقال عمال إنقاذ إن ثمانية أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، معظمهم بسبب الصعق بالكهرباء. كما قُتلت ست بقرات، على الأقل، أيضا بصواعق كهربائية أثناء عرضها للبيع في سوق بمناسبة العيد.

وقال مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن يستمر هطول أمطار متقطعة على كراتشي خلال الـ 24 ساعة القادمة، مما قد يؤثر على احتفالات عيد الأضحى الذي يبدأ في المدينة الباكستانية غدا الاثنين.