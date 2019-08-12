سلا..”عصابة الملثمين” تروع المواطنين قبيل العيد!

توصلت مصالح الأمن، في مدينة سلا، يوم أمس السبت، بشكايات عديدة من طرف عدد من المواطنين تعرضوا إلى السرقة، من طرف “عصابة الملثمين”.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن عددا من المواطنين تعرضوا إلى سرقة تحت التهديد، من لدن 5 أشخاص ملثمين، وذلك بالقرب من متجر “كارفور”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية في المدينة فتحت تحقيقا في الموضوع بعد توصلها بعدد كبير من الشكايات من طرف المواطنين.
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