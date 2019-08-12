3 لاعبين من الرجاء و9 محترفين.. بوميل يكشف عن أول لائحة له على رأس المنتخب الأولمبي

وجه باتريس بوميل، مدرب المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم، الدعوة ل22 لاعيا من أجل المشاركة في المعسكر الإعدادي المغلق، الذي سيجرى بمدينة الرباط، بين 17 و27 من شهر غشت الجاري، تحضرا لمباراة مالي القادمة، المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، التي ستقام في الملاعب المصرية.

واختار بوميل، الذي يخوض تجربة جديدة على رأس منتخب الأولمبين، 9 لاعبين محترفين، و13 محليين، فيما حظي الرجاء البيضاوي بالتمثيلية الكبرى في البطولة الاحترافية. بتواجد 3 لاعبين رجاويين.

وكان المنتخب المغربي، قد تأهل “بالقلم” على حساب الكونغو الديموقراطية، ليواجه منتخب مالي في الدور الفاصل، المؤهل ل”كان” مصر، والذي يؤهل هو بدوره للألعاب الأولمبية، 2020 في العاصمة اليابانية، طوكيو.

إليكم لائحة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم بوميل: