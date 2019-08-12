عمال النظافة بالعاصمة الإقتصادية يعلقون الإضراب..توصلوا بأجورهم ومنح خاصة بالعيد

علق عمال النظافة في العاصمة الاقتصادية الإضراب الذي كان من المرتقب خوضه، قبيل عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، قال عبد الهادي زاهيدي، الكاتب العام الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدارالبيضاء سطات، في حديثه مع “اليوم24″، إن عمال النظافة بشريكتي “افيردا” و”ديريشبورغ”، بجماعة الدار البيضاء، توصلوا بأجورهم، إضافة إلى توصلهم بمنح مادية خاصة بالعيد الأضحى.

وأفاد المتحدث ذاته، بأن سيبرمج لقاء في الأسابيع المقبلة، مع الجهات المختصة، من أجل الحوار والتفاوض حول الملف المطلبي لعمال النظافة في شموليته.

وكان عمال النظافة بالدار البيضاء، بشريكتي “افيردا” و”ديريشبورغ”، والمنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قرروا خوض إضراب أيام 8 و9 غشت الجاري، قابل للتجديد والتمديد، لعدم الاستجابة لملفهم المطلبي وعدم تأدية أجورهم الشهرية.