فيديو.. الظفري يتحدث عن صفقات عجمان الجديدة وطموحاته في الموسم الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث ناصر الظفري المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي عجمان عن صفقات الفريق الصيفية بجانب طموحاته للموسم الجديد.

وفي وقت سابق، أعلن عجمان نجاحه في ضم المهاجم النيجيري جودوين مينشا، والمهاجم الغاني ويليام أوسو، ومتوسط الميدان المالي تونجو دومبيا، بالإضافة إلى التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الشارقة السابق بجانب وحيد إسماعيل في صفقة انتقال حر.

وقال ناصر الظفري في تصريحات لـ"العين الرياضية": "قمنا بتغيير ٣ أجانب في الفريق، تعاقدنا مع ويليام أوسو وهو لاعب غاني بجانب لاعب الارتكاز دومبيا الذي شارك مع العين في كأس العالم للأندية، وأيضا جودوين وهو لاعب قوي للغاية".

وأكمل: "تلك التعاقدات نتمنى أن تكمل المستوى المتميز لعجمان الموسم الماضي".

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وأضاف: "نستهدف التطور بشكل أكبر في الموسم الجديد عن الموسم الماضي الذي حققنا فيه نتائج جيدة ووصلنا لمراكز متقدمة في بعض فترات الموسم لكن أنهينا دوري الخليج العربي في منتصف الجدول".

يذكر أن عجمان نجح في احتلال المركز السابع في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وهو أفضل مركز في تاريخ النادي.

وأتم: "لدينا أمل أن نتقدم في الترتيب ونحتل مركزا أفضل من الموسم الماضي".

وكان عجمان قد خاض فترة إعداد في ألمانيا لمدة أسبوعين، ثم استكملها بمعسكر آخر في مصر، ولعب خلال المعسكر الأخير عدد من المباريات الودية حيث خسر أمام بيراميدز 0-3، وتعادل مع بتروجت سلبيا، ثم تعرض للهزيمة من الإنتاج الحربي 1-2 ومن المقاولون 0-1.