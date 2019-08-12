شكرا لقرائتكم خبر عن "سجن بوكا".. كيف ساهمت "واشنطن" فى ظهور تنظيم داعش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلم الكثيرون أن أبرز أسباب نشأن تنظيم داعش الإرهابى كانت الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن بدايات ظهور هذا التنظيم كانت مع الغزو الأمريكى للعراق، والسجون التى أنشأتها واشنطن فى تلك الفترة، إلا أن قليلون من يعرفون قصة سجن "بوكا" هذا السجن الذى كان سببا فى تجمع قيادات إرهابية ليخرج منه فكرة إنشاء تنظيم داعش الإرهابى.

سجن بوكا، كان معسكر اعتقال تحتفظ به الولايات المتحدة العسكرية فى محيط مدينة أم قصر فى العراق، وكان يسمى فى البداية منشأة كامب فريدى وتم استخدامه من قبل القوات البريطانية لاحتجاز سجناء الحرب العراقيين، إلا أن هذا السجن كان شاهدا على نشأة تنظيم داعش فى بدايته، حيث كان يتواجد به زعماء تنظيم داعش أبو بكر البغدادى،وأبو مصعب الزرقاوى، مؤسس تنظيم داعش، وأبى عمر البغدادى، أبو عمر قرداش الذى يعد حاليا نائب زعيم تنظيم داعش، حيث اتفقت تلك القيادات الإرهابية خلال تجمعها داخل السجن على تدشين هذا التنظيم الإرهابى.

شهادات عديدة كشفت كيف ساهم هذا السجن فى ظهور تنظيم داعش، لعل أبرزها شهادة أحد القيادات التى انشقت عن تنظيم داعش، الذى لم يذكر اسمه والتى عاصرت نشأته منذ البداية التى كانت فى 2004، ونقلتها صحف غربية، حيث قال هذا العنصر، أن البداية كانت فى سجن بوكا الأمريكى، الذى أنشتها واشنطن بعد غزوها للعارق، وكانت يتواجد به العناصر المتشددة، وتواجد فيه حينها أبو بكر البغدادى وأبو مصعب الزراقوى، حيث بدأ التفكير فى إنشاء جماعة حينها يتزعمها أبو مصعب الزرقاوى، وكانت القوات الأمريكية تسمح لتلك القيادات بالاجتماع داخل هذا السجن، حيث كان يتم الاتفاق على إنشاء جماعة تضم كل هذه العناصر، وبالفعل بعد أن خرجوا من معتقل بوكا شرعوا فى إنشاء هذه الجماعة التى سميت فيما بعد بـ"داعش".