فلسطين تشعل المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشعل المنتخب الفلسطيني، الأحد، المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا لكرة القدم.

وتغلب المنتخب الفلسطيني على نظيره السوري بأربعة أهداف لثلاثة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى للبطولة.

أحرز رباعية المنتخب الفلسطيني، إسلام البطران وعدي الدباغ (هدفين) الأول له من ضربة جزاء ومحمد يامين في الدقائق 45 و60 و61 و89 من زمن اللقاء.

فيما جاءت ثلاثية سورية عن طريق خالد المبيض وفراس الخطيب من ضربة جزاء ومارديك مارديكيان في الدقائق 3 و66 و73 من زمن المباراة.

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وتقام في وقت لاحق الأحد، المباراة الثانية للجولة ذاتها لنفس المجموعة، والتي تجمع العراق مع اليمن.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين، واليمن الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن لبنان، وسوريا الخامس بنقطتين.