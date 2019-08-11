شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتقل موظفين بقاعدة جوية للجيش والان مع التفاصيل
أعلن رحيم رحيمي المدعي العسكري في محافظة ”مازندران“ شمال إيران، يوم الأحد، اعتقال عدد من الموظفين والعاملين في القاعدة الجوية التابعة للجيش الإيراني بمدنية ”محمود آباد“ بمحافظة ”مازندران“، بعد تعرضها أمس لهجوم من قبل سكان محليين، أدت إلى سقوط قتيليين وجرحى.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم، عن رحيمي، قوله إن ”قوات إنفاذ القانون وممثلين عن المحكمة اعتقلوا اليوم العديد من الموظفين والعاملين في القاعدة الجوية التابعة للجيش بمدينة محمود آبادي“.
وتابع ”بعد التحقيقات الأولية، تم اعتقال العديد من الموظفين ونقلهم إلى السلطات القضائية للقوات المسلحة في مازندران، واحتجز القاضي المتهمين، بعد إجراء تحقيق أولي لإجراء مزيد من التحقيقات“.
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